Роналдиньо: «Хотел бы дольше играть с Месси. Рад, что ассистировал его первому голу»

Бывший нападающий «Барселоны» Роналдиньо выразил сожаление, что не успел достаточно долго поиграть с Лионелем Месси.

«Мне бы хотелось подольше поиграть с Месси. Он великий футболист, и я очень рад, что помог ему в начале карьеры и стал ассистентом, когда он забивал первый гол.

Учитывая, каким прекрасным игроком он стал, было бы отлично еще поиграть с ним, но тогда мой период в «Барсе» подходил к концу. Было время открывать новые вещи, ставить новые цели, так что пришлось уйти», – сказал Роналдиньо.