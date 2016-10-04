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    Гвардиола отключил Интернет в раздевалке «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола лишил игроков доступа в Интернет в некоторых частях тренировочной базы, в том числе и в раздевалке.

    Это сделано для того, чтобы игроки больше общались друг с другом. Кроме того, наставник запретил футболистам пользоваться мобильными устройствами во время совместных завтраков и ланчей. Об этом рассказал защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета.

    «Он заставляет нас завтракать и есть ланч вместе в тренировочном центре. Раздевалка находится в самом низу, тремя этажами ниже. Там даже нет 3G-соединения. Мы отрезаны от мира», – сказал Сабалета.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    04.10.2016 19:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 4 октября 2016, 21:55

      Это что бы ставки на Бомбардире не делали, все хотят футболку Лоео.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > kykyi 5 октября 2016, 09:31

      Пардон, Локо.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +806

      тигрик 4 октября 2016, 20:42

      ахаха,красавчик! в многих семьях стоит сделать то же самое!

      2
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