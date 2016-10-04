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    Контракт «Кубани» и Петреску может быть расторгнут 6 октября

    Главный тренер «Кубани» Дан Петреску может покинуть свой пост 6 октября. По словам источника в клубе, сумма разрыва контракта в 50 миллионов рублей не соответствует действительности.

    «Он играл на два фронта. Заявлял, что «Кубань» для него – второй дом и он хочет работать дальше, побеждать. А сам в это время отправлял заявление о взыскании долга. Тренер давно понял, что не управляет командой, только не хотел уходить сам, чтобы через Палату получить максимальную неустойку. Но в клубе сейчас и так нет денег, поэтому юристы ввязались в эту борьбу и в итоге расторгли контракт на своих условиях. 50 миллионов, о которых сейчас все пишут – полная ерунда, цифры гораздо более скромные», – цитирует источника в клубе портал True1928.com.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2016 18:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +256

      477 4 октября 2016, 20:09

      УТОПИЛИ КОМАНДУ!!!ТВАРИ!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 4 октября 2016, 20:04

      ДУРДОМ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +371

      ASG 4 октября 2016, 19:55

      уже расторгли(

      0
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      Рейтинг: +3242

      Опорник84 4 октября 2016, 19:16

      Многострадальная Кубань, сколько еще ее будут дербанить! Горе руководители похоронят команду!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +371

      ASG > Опорник84 4 октября 2016, 19:56

      бабла отмыли и нормально, как служил клуб всю жизнь отмыванием денег, так им и остался.. невероятно сложно это все переживать, особенно настоящим болелам, которые были клубом и в горести и радости.. правда ведь говорят подниматься трудно, а падать легко.

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