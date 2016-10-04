Спортивный директор «Томи»: «Бюджет команды еще не утвержден, хотя сыграно уже девять туров»

Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов подтвердил, что в клубе есть задолженности перед игроками, а также отметил, что бюджет томичей так не утвержден, несмотря на то, что прошло уже девять матчей чемпионата.

«Нельзя сказать, что ситуация взрывоопасная, но она на самом деле неприятная, она игроков напрягает: все зарабатывают свой хлеб, и спортсмены тоже. Дело в том, что у нас часть игроков пришла в качестве свободных агентов, многие иностранцы разорвали контракты со своими клубами, которые испытывали финансовые проблемы. Они пришли в наш клуб, но, к сожалению, и здесь возникли проблемы с финансированием. Насколько я понимаю, еще не утвержден бюджет, хотя команда сыграла уже девять туров. Все понимают, что это временные сложности. Просто все хотели знать, когда наступит ясность, все-таки у всех семьи, свои дела, проблемы. Не более того», – заявил Кудряшов.