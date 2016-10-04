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    Головин, Набиуллин и Селихов не сыграют за молодежную сборную из-за травм

    Молодежная сборная России продолжает подготовку к матчу против молодежной команды Германии в рамках подготовки к отборочному матчу Чемпионата Европы-2017 U-21.

    Российская команда недосчиталась ряда футболистов. Из-за травм в Германию не отправились сразу 6 футболистов. Это голкипер «Амкара» Александр Селихов, защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин, полузащитник «Анжи» Святослав Георгиевский, Александр Головин из ЦСКА, Аршак Корян из «Витесса», а также хавбек «Динамо» Александр Ташаев.

    В данный момент тренерский штаб команды во главе с Николаем Писаревым решает вопрос о замене выбывших из строя футболистов.

    Источник: РФС

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    04.10.2016 12:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 4 октября 2016, 14:21

      Походу слились ребятки, т.к. немцы там авоську напихают... Хотя удивительно, как при довольно неплохом подборе игроков, наши просто провалили цикл...

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      Рейтинг: +7

      DeaeToAllButMetall > ivanthebest 4 октября 2016, 14:40

      "довольно неплохом подборе игроков" по российским меркам

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