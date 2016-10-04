Камерунец Сонг вышел из комы

Бывший футболист сборной Камеруна Ригоберт Сонг вышел из комы. Напомним, что накануне он перенес инсульт, после чего попал в кому, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Филиппо Риччи.

В прошедшее воскресенье 40-летний Сонг был доставлен в больницу после инсульта. Его состояние оценивалось как стабильное. В понедельник камерунец впал в кому.

Напомним, что Сонг является рекордсменом по количеству проведенных матчей за сборную Камеруна – он сыграл 130 матчей, в которых забил четыре гола. Он является участником четырех чемпионатов мира (1994, 1998, 2002, 2010).