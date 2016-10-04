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Камерунец Сонг вышел из комы

4 октября 2016, 07:16
4

Бывший футболист сборной Камеруна Ригоберт Сонг вышел из комы. Напомним, что накануне он перенес инсульт, после чего попал в кому, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Филиппо Риччи.

В прошедшее воскресенье 40-летний Сонг был доставлен в больницу после инсульта. Его состояние оценивалось как стабильное. В понедельник камерунец впал в кому.

Напомним, что Сонг является рекордсменом по количеству проведенных матчей за сборную Камеруна – он сыграл 130 матчей, в которых забил четыре гола. Он является участником четырех чемпионатов мира (1994, 1998, 2002, 2010).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ТАСС
Весь мир Камерун Сонг Ригоберт
Комментарии (4)
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С-Пб on-line
1475560444
Здоровья тебе!
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Lev Aleks
1475564485
дай бог всё хорошо у человека будет...
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dimsok
1475564630
Здоровья брат!
Ответить
гость shuh
1475567774
здоровья ему!
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