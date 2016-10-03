Зидан: «Бензема прилагает все силы для возвращения в сборную Франци»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил, что нападающий Карим Бензема делает все возможное, чтобы вновь оказаться в составе сборной Франции. По мнению специалиста, 28-летний игрок своей игрой показывает, что заслуживает возвращения в национальную команду. Футболист был отчислен из сборной из-за скандального дела о шантаже хавбека «Лиона» Матье Вальбуэна.

«Карим очень хочет вернуться в сборную Франции. Он прилагает все силы для этого. Своей игрой и тренировками он показывает, что достоин вызова в национальную команду. Тем не менее я не являюсь тренером сборной. Я уважаю его выбор», – приводит слова Зидана AFP.