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  • Зидан: «Бензема прилагает все силы для возвращения в сборную Франци»

Зидан: «Бензема прилагает все силы для возвращения в сборную Франци»

3 октября 2016, 21:29
1

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил, что нападающий Карим Бензема делает все возможное, чтобы вновь оказаться в составе сборной Франции. По мнению специалиста, 28-летний игрок своей игрой показывает, что заслуживает возвращения в национальную команду. Футболист был отчислен из сборной из-за скандального дела о шантаже хавбека «Лиона» Матье Вальбуэна.

«Карим очень хочет вернуться в сборную Франции. Он прилагает все силы для этого. Своей игрой и тренировками он показывает, что достоин вызова в национальную команду. Тем не менее я не являюсь тренером сборной. Я уважаю его выбор», – приводит слова Зидана AFP.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Франция Бензема Карим Зидан Зинедин
Комментарии (1)
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ZIDAN06
1475526912
Игрой пока вообще не блещет((
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