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    Черчесов: «Хотелось бы посмотреть в сборной кандидатов второго эшелона»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что хочет дать шанс проявить себя игрокам резерва. Напомним, что в ближайшее время национальная команда сыграет с Коста-Рикой (9 октября в Краснодаре), Катаром (10 ноября в Дохе) и Румынией (15 ноября в Грозном).

    «Хотелось бы все-таки посмотреть кандидатов второго эшелона, если их так можно назвать. Чтобы дать себя проявить, посмотреть на футболистов в игре», – сказал Черчесов.

    Источник: ТАСС

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    03.10.2016 16:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 3 октября 2016, 19:16

      Да тут по качеству второй от первого эшелона не шибко отличаются

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 3 октября 2016, 16:15

      замену ветеранам надо наигрывать

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