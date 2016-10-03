Черчесов: «Хотелось бы посмотреть в сборной кандидатов второго эшелона»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что хочет дать шанс проявить себя игрокам резерва. Напомним, что в ближайшее время национальная команда сыграет с Коста-Рикой (9 октября в Краснодаре), Катаром (10 ноября в Дохе) и Румынией (15 ноября в Грозном).

«Хотелось бы все-таки посмотреть кандидатов второго эшелона, если их так можно назвать. Чтобы дать себя проявить, посмотреть на футболистов в игре», – сказал Черчесов.