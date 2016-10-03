Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ловчев: «Не стыдно за «Спартак». А судья во всех своих движениях проявлял трусость»

Ловчев: «Не стыдно за «Спартак». А судья во всех своих движениях проявлял трусость»

3 октября 2016, 11:07
26

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев дал оценку игре красно-белых в матче с «Зенитом» (2:4) в 9-м туре РФПЛ. Ветеран обвинил судейскую бригаду встречи в фатальных ошибках.

«Нельзя говорить о кризисе «Спартака». И в матче с «Уфой», и в игре с «Зенитом» я видел гордую команду, которая старалась, играла. Да, были ошибки, но мне не было стыдно за такой «Спартак». Судья Иванов своим судейством испортил матч. Да, «Спартак» много ошибался. Но нельзя назначать таких арбитров на серьезные матчи. Это просто позор всему нашему футболу. Например, на 77-й минуте Кришито нужно было показывать вторую карточку и удалять. Но арбитр не показывает карточки и фола не дает. И тут же назначает пенальти в ворота «Спартака». Во всех движениях этого судьи была видна трусость. Такие люди не должны работать! Судья своей работой дал возможность проигравшим говорить, что не они, а арбитры виноваты в таком результате», – заявил Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Диктор
1475483702
Полностью согласен и солидарен.
Ответить
alp
1475483708
плохо. Должно быть стыдно. Зенит играл 3-й матч за 6 дней, а спратак эти 6 дней готовился к матчу. К сожалению ничего не смог показать, и, в своем провале, теперь ищет виноватых. спартак, такой спартак. ничего нового )))
Ответить
Ганнибал Лектор
1475484975
Ну в чем-то Ловчев прав...
Ответить
Патриот_Руси
1475485109
Да мы можем проигрывать кому то. Мы можем чудить. Но сейчас мы были лучше, чпокали бомжей. Но судья не дал нам выиграть. Жизнь такая-власть сменится и кранты политпроекту.
Ответить
Патриот_Руси
1475487747
Я не хочу играть в теорию заговора против «Спартака», но мне кажется, что эту фортуну качнули. «Зениту» нужны титулы. В клуб вложены огромные деньги. А результатов в последнее время нет. Судейство сегодня было результативным. Пусть неброско, пусть не явно, но оно было результативным. Административный ресурс»
Ответить
ZzzzzzzzZzzzzzzz
1475489114
А почему ни кто не обсуждает руки попова перед своей штрафной в первом тайме?
Ответить
ufos73
1475489339
На счет трусости 100% прав! Эпизод когда кришито сбивает Зе Луиша, судейка бежит с таким лицом, как будто собрался ребенка пожурить за проказ и даже не тянулся к карточке, хотя там 100% карточка. Вот Зе и погорячился, за что сам и получил ЖЖ. Провокация от самого судейцки без яиц и с большой дыркой сзади ))
Ответить
APchelov
1475489895
Ну, кто там ещё не высказался? Визгу столько, словно у красных золото украли. Ну побывали на первом месте, пора и честь знать. А то подобно западу разорались, как те орут про Россию
Ответить
Каратель помойников
1475492195
да не трусость была видна,а желание выслужиться,полебезить и раболепствовать перед новыми кормильцами.иванов на все 100% отработал свой гонорар
Ответить
SPbZenit12
1475503779
Интересно как долго продлиться этот свинной плач? Как девки ноют и не хотят слушать что им говорят.
Ответить
Главные новости
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
22:54
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
22:24
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
22:10
1
Платини назвал Сафонова «решетом»
21:57
3
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
21:37
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
20:44
2
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
19:59
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
19:41
1
Все новости
Все новости
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
22:40
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
20:44
2
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
19:59
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
19:48
1
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
14
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА
17:06
2
«Зениту» посоветовали не назначать Слуцкого вместо Семака
16:53
2
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
1
Радимов сказал, как изменился «Краснодар» без Сперцяна
16:31
7
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
15:56
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+