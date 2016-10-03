Ловчев: «Не стыдно за «Спартак». А судья во всех своих движениях проявлял трусость»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев дал оценку игре красно-белых в матче с «Зенитом» (2:4) в 9-м туре РФПЛ. Ветеран обвинил судейскую бригаду встречи в фатальных ошибках.

«Нельзя говорить о кризисе «Спартака». И в матче с «Уфой», и в игре с «Зенитом» я видел гордую команду, которая старалась, играла. Да, были ошибки, но мне не было стыдно за такой «Спартак». Судья Иванов своим судейством испортил матч. Да, «Спартак» много ошибался. Но нельзя назначать таких арбитров на серьезные матчи. Это просто позор всему нашему футболу. Например, на 77-й минуте Кришито нужно было показывать вторую карточку и удалять. Но арбитр не показывает карточки и фола не дает. И тут же назначает пенальти в ворота «Спартака». Во всех движениях этого судьи была видна трусость. Такие люди не должны работать! Судья своей работой дал возможность проигравшим говорить, что не они, а арбитры виноваты в таком результате», – заявил Ловчев.