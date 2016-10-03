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  • Червиченко: «Любимое занятие «Спартака» – найти один эпизод, придраться к нему и поднять вселенский крик»

Червиченко: «Любимое занятие «Спартака» – найти один эпизод, придраться к нему и поднять вселенский крик»

3 октября 2016, 00:27
67

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о судействе арбитров во главе с Сергеем Ивановым на матче 9-го тура РФПЛ между московским клубом и «Зенитом» (2:4).

«В отличие от предыдущих матчей, когда я резко высказывался на счет судейства, то сейчас я не разделяю нападков спартаковцев на арбитра встречи. Если посмотреть внимательно на все эпизоды, то по первому тайму сложится впечатление, что судья благоволит именно гостям, он дважды не наказывал «Спартак» за игру рукой возле штрафной и внутри. Кроме того, на мой взгляд, Андрей Ещенко в эпизоде с первым пенальти наиграл на желтую карточку, которую ему не дали. Сергей Иванов ошибался в обе стороны, но в первом тайме больше в сторону москвичей.

Я не отрицаю фола и ошибки арбитра, ведь они были, это безусловно! Но это лишь один эпизод! У «Спартака» это любимое занятие: найти один эпизод, придраться к нему и поднять вселенский крик, чтобы постараться свести все к мысли о том, что именно из-за этого эпизода и был проигран матч. Но разве фол на Промесе был в штрафной?! Разве Промес угрожал воротам?! Нет, голландец убегал во фланг, не один на один. А такие же эпизоды были и в другую сторону», – сказал Червиченко.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (67)
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ГенГриг
1475443818
Червяк... иногда в футболе один эпизод все и решает. но тебе этого не понять.
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Warrior God
1475443963
О опять эта лысая тварь вылезла с той стороны,вместе с ивановым будете гореть в аду.
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Asbjorn
1475444015
Говорит человек,который почти развалил клуб
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Gold of Spartak
1475444105
Этот "нехороший человек" развалил клуб, а его еще кто-то слушает!
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GoldPlayFIFARus9
1475444766
Жулиано держат за футболку, Дзюбу постоянно лупят локтями сверху – это нормально? Если это игроки «Спартака» и они защищены от удалений – ну, не знаю... Это не совсем справедливо. В остальном судья давал играть, давал бороться. P.S.: в матчах с АЕКом и Хабаровском тоже судьи убили?)))
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andrebest4
1475446878
двойка!!и судье и червиченко
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Drunkeschon
1475449250
Да я нейтральный человек, но искать особо не пришлось. Включил 2й тайм и охренел от происходящего. С таким судейством реально зенит и лигу чемпионов одолел бы, как сказал Романцев.
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Диктор
1475465563
Спартак первого тайма и второго два разных матча-но с каким настроением ты будешь выходить на игру когда понимаешь что твою команду сливают.Это был не футбол,могли просто объявить что Зенит матч купил.
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Grelas
1475478503
Нойте, нойте, спартаковцы. Собака лает, караван идет. Червиченко совершенно прав.
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Тraumtanzеr
1475480733
Когда же тебя поймают и выебут, жирный ты хуесос.
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