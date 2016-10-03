Червиченко: «Любимое занятие «Спартака» – найти один эпизод, придраться к нему и поднять вселенский крик»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о судействе арбитров во главе с Сергеем Ивановым на матче 9-го тура РФПЛ между московским клубом и «Зенитом» (2:4).

«В отличие от предыдущих матчей, когда я резко высказывался на счет судейства, то сейчас я не разделяю нападков спартаковцев на арбитра встречи. Если посмотреть внимательно на все эпизоды, то по первому тайму сложится впечатление, что судья благоволит именно гостям, он дважды не наказывал «Спартак» за игру рукой возле штрафной и внутри. Кроме того, на мой взгляд, Андрей Ещенко в эпизоде с первым пенальти наиграл на желтую карточку, которую ему не дали. Сергей Иванов ошибался в обе стороны, но в первом тайме больше в сторону москвичей.

Я не отрицаю фола и ошибки арбитра, ведь они были, это безусловно! Но это лишь один эпизод! У «Спартака» это любимое занятие: найти один эпизод, придраться к нему и поднять вселенский крик, чтобы постараться свести все к мысли о том, что именно из-за этого эпизода и был проигран матч. Но разве фол на Промесе был в штрафной?! Разве Промес угрожал воротам?! Нет, голландец убегал во фланг, не один на один. А такие же эпизоды были и в другую сторону», – сказал Червиченко.