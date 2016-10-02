«Манчестер Юнайтед» принимает «Сток Сити» в рамках 7-го тура АПЛ

Сегодня состоится матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» принимает «Сток Сити». «Красные дьяволы» имеют прекрасную возможность улучшить свое турнирное положение.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 14:00. Не пропустите!