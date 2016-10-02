Джеррард: «Я все еще не определился с тем, что делать дальше»

Хавбек «Лос-Анджелес Гэлакси» Стивен Джеррард пока не решил, продолжит ли карьеру футболиста. Напомним, что контракт английского игрока с клубом истекает в ноябре.

«Я все еще не определился с тем, что делать дальше, должен я уйти из футбола или продолжить карьеру. Мне все еще нравится играть и тренироваться, так что при наличии возможности отыграть где-то еще год или полгода, я буду ее рассматривать.

Быть может, это навязчивая мысль, но моя любовь к футболу не позволит раньше времени завершить карьеру. Мне будет хотеться выступать, пока я чувствую в себе силы», — сказал он.