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    Серия А. «Лацио» разгромил «Удинезе» и поднялся на третье место

    В матче седьмого тура Серии А «Лацио» обыграл «Удинезе» со счетом 3:0. Два гола забил Чиро Иммобиле, еще один мяч на счету Бальде Кейта.

    Римляне набрали 13 очков и поднялись на третье место, «Удинезе» с семью баллами остался на 14-й позиции.

    Чемпионат Италии. Серия А. 7-й тур

    Удинезе – Лацио – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Иммобиле, 28; 0:2 – Кейта, 28; 0:3 – Иммобиле, 61.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2016 23:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 2 октября 2016, 08:34

      Круто Лацио играет. В том году защита была проходной двор, а тут и сухие матчи пошли. Неужели Чиро Иммобиле нашёл свою команду. И селекционеры тоже хорошо поработали, уговорили чтоб Кейта остался и вот он результат. А Удинезе сдулся. Был Ди Натале всё было круто, а сейчас нет лидера в команде. Антонио то не вечный, было много времени, а достойного сменщика так и не нашли.

      2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 2 октября 2016, 08:02

      А Баштуш похоже и не играет за Лацио, а то кричаи про переход, игрок выбился в Серию А блин

      0
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      Рейтинг: +155

      Zlatan2718 2 октября 2016, 00:06

      Давайте, орлы.. уделайте Рому.. )

      2
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 2 октября 2016, 00:04

      хорош

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