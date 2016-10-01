Серия А. «Лацио» разгромил «Удинезе» и поднялся на третье место

Круто Лацио играет. В том году защита была проходной двор, а тут и сухие матчи пошли. Неужели Чиро Иммобиле нашёл свою команду. И селекционеры тоже хорошо поработали, уговорили чтоб Кейта остался и вот он результат. А Удинезе сдулся. Был Ди Натале всё было круто, а сейчас нет лидера в команде. Антонио то не вечный, было много времени, а достойного сменщика так и не нашли.
В матче седьмого тура Серии А «Лацио» обыграл «Удинезе» со счетом 3:0. Два гола забил Чиро Иммобиле, еще один мяч на счету Бальде Кейта.
Римляне набрали 13 очков и поднялись на третье место, «Удинезе» с семью баллами остался на 14-й позиции.
Чемпионат Италии. Серия А. 7-й тур
Голы: 0:1 – Иммобиле, 28; 0:2 – Кейта, 28; 0:3 – Иммобиле, 61.