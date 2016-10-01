Серия А. «Лацио» разгромил «Удинезе» и поднялся на третье место

В матче седьмого тура Серии А «Лацио» обыграл «Удинезе» со счетом 3:0. Два гола забил Чиро Иммобиле, еще один мяч на счету Бальде Кейта.

Римляне набрали 13 очков и поднялись на третье место, «Удинезе» с семью баллами остался на 14-й позиции.

Чемпионат Италии. Серия А. 7-й тур

Удинезе – Лацио – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Иммобиле, 28; 0:2 – Кейта, 28; 0:3 – Иммобиле, 61.

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