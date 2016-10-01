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    Лига 1. «Монако» поднялся на первое место, уничтожив «Метц», и другие результаты

    В матче восьмого тура Лиги 1 «Монако» отправил семь безответных мячей в ворота «Метца». Авторами голов стали Тома Лема, Валере Жермен, Бернардо Силва, Фабиньо, Гидо Каррильо, забивший дважды, а также Габриэль Бошилиа.

    «Монако» вышел на первое место и на два очка опережает «Ниццу», которая свой матч тура сыграет в воскресенье.

    В других встречах «Кан» одолел «Тулузу», «Дижон» и «Монпелье» поделили очки, «Лилль» обыграл «Нанси», «Нант» взял верх над «Бастией».

    Чемпионат Франции. Лига 1. 8-й тур

    Кан – Тулуза – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Сантини, 65 (с пенальти).

    Дижон – Монпелье – 3:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Нинга, 18; 0:2 – Нинга, 25; 1:2 – Диони, 39; 1:3 – Нинга, 58; 2:3 – Борре, 81 (в свои ворота); 3:3 – Ривиер, 90.

    Лилль – Нанси – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Эдер, 75 (с пенальти).

    Метц – Монако – 0:7 (0:3)

    Голы: 0:1 – Лема, 7; 0:2 – Жермен, 23; 0:3 – Силва, 40; 0:4 – Фабиньо, 68 (с пенальти); 0:5 – Каррильо, 76: 0:6 – Каррильо, 83; 0:7 – Бошилия, 89.

    Удаления: Дукуре, 60 – нет.

    Нант – Бастия – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Степински, 18.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2016 22:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 2 октября 2016, 08:50

      Монако крут!!

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 2 октября 2016, 08:31

      Нормально. ПСЖ буксует, а Монако теперь за них отгружает кучу голов соперников, хотя состав у них явно менее звёздный. Ждём ответа Ниццы. Бомбардирская активность у игрока Монпелье тоже порадовала.

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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 2 октября 2016, 07:48

      А где-то в Манчестере, сидя у каминчика, загадочно и ехидно улыбается Ибрагимыч...

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