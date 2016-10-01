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    Панченко, Полоз и Щенников вызваны в сборную России

    Тренерский штаб сборной России внес изменения в список игроков, которые были вызваны для подготовки к контрольному поединку с Коста-Рикой. Вместо получивших повреждения в играх за свои клубы защитника Федора Кудряшова («Ростов»), хавбека Алана Дзагоева (ЦСКА) и нападающего Федора Смолова («Краснодар») в национальную команду прибудут игрок обороны армейцев Георгий Щенников, полузащитник ростовчан Дмитрий Полоз, а также форвард «Динамо» Кирилл Панченко.

    Встреча Россия – Коста-Рика состоится девятого октября в Краснодаре.

    Источник: РФС

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    01.10.2016 14:28
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 1 октября 2016, 23:32

      У нас в Волге, тоже есть молодые перспективные нападающие . Только нужно хорошенько присмотреться .)

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 1 октября 2016, 19:45

      панченко достоин зборной

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 октября 2016, 17:12

      С кандидатурами Полоза и Панченко согласен полностью-но Щенников явно не уровень сборной.

      0
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      Рейтинг: +67

      Iskandero 1 октября 2016, 16:17

      Черчесов молодец, ротация состава - путь к успеху!

      2
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      Рейтинг: +3282

      woyser 1 октября 2016, 15:44

      В сборной нужна свежая кровь и это похвально.А так называемый "костяк" сборной с Евро, давно уже надо в утиль. Пусть постепенно, но сборную надо лечить основательно.

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      Рейтинг: +124

      marshal9 1 октября 2016, 15:38

      что касается панченко то молодец черчесов
      игрок хорошо играет а это главное
      в англии много игроков из чемпионшипа по сборным разьезжаются
      может тем самым уровень фнл подымем

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 1 октября 2016, 15:00

      Жора безальтернативно, так как еще и Комбарик травму получил. Бегать быстро умеет, так что пригодится. Вот тут у нас как всегда в сборной дефицит кадров.

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 1 октября 2016, 14:59

      Полоз своей игрой доказал что в обойме должен быть, но тут просмотр его видимо кончился. Алан вечно травмируется, но Дима сыграет на уровне, уж точно атаке уверенности и креативности добавит.

      2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 1 октября 2016, 14:58

      Рад за Панченко. Заслужил. Ждал его и шанс получил. Феде здоровья, но и без него нашлись варианты.

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 1 октября 2016, 14:57

      Наконец то дождались..В сборной играют не те кто априори,а те кто играют и забивают(Панченко)..

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