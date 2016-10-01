Иванович будет переведен в запас «Челси»

Защитник «Челси» Бранислав Иванович будет переведен главным тренером Антонио Конте в число запасных. Подобная мера может быть применена уже в ближайшем поединке седьмого тура АПЛ с «Халлом». Данный шаг вызван переходом итальянским специалистом на схему в три центральных защитника, в которой сербу не находится места.

В последний раз Ивановича переводил в запас Андре Виллаш-Боаш, предпочитавший ставить на правый фланг защиты своего соотечественника Жозе Босингву.