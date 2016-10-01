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    Иванович будет переведен в запас «Челси»

    Защитник «Челси» Бранислав Иванович будет переведен главным тренером Антонио Конте в число запасных. Подобная мера может быть применена уже в ближайшем поединке седьмого тура АПЛ с «Халлом». Данный шаг вызван переходом итальянским специалистом на схему в три центральных защитника, в которой сербу не находится места.

    В последний раз Ивановича переводил в запас Андре Виллаш-Боаш, предпочитавший ставить на правый фланг защиты своего соотечественника Жозе Босингву.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    01.10.2016 14:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 2 октября 2016, 01:31

      Продавайте уж тогда! Зачем глумится над ветеранами? Почему всем всегда заправляет опальный тренер и никто не вмешивается?!

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 1 октября 2016, 14:31

      Кейхила и его продать надо!

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 1 октября 2016, 14:18

      Писец. Браня пора двигать из Челси за игровой практикой хоть куда. Конте уже на двух защитников нацелился. Плохая новость для одних, хорошая для других, если Челси его куда-то отпустит.

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