Мини-футбол. Россияне впервые сыграют в финале чемпионата мира

В субботу мини-футбольная сборная России в финальном матче чемпионата мира сойдется с командой Аргентины.

Отметим, что для подопечных Сергея Скоровича это первое в истории попадание в решающий матч за мировую футзальную корону. Встреча начнется в 22:30 по московскому времени. Добавим, что в поединке за бронзу встретятся Иран и Португалия.

«Бомбардир» проведет для пользователей текстовую трансляцию поединка, а пока предлагаем вам пройти тест на знание мини-футболистов сборной России.