Карпин: «Говорил Эмери, что в России нужна дисциплина и исходить она должна от него»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о профессиональных качествах наставника «ПСЖ» Унаи Эмери, который ранее также возглавлял москвичей.

«Говорил Эмери, что здесь нужна дисциплина и исходить она должна от него самого. Здесь нет камер, нет журналистов, которые смотрят, опоздал ли футболист. Если он вышел вместо 11:00 на тренировку в 11:02 – это завтра выйдет во всех газетах, на телевидение и радио. И игрок будет плохой. Здесь если ты не будешь за этим следить, то они будут приходить в 11:20 на тренировку. Что и происходило.

Эмери – тренер или тренеришка? Тренер. Однозначно тренер. Если бы он был тренеришкой, в «Спартак» бы его не звали. Одно дело – получается там, другое – получается здесь. Не у всех получается везде.

Есть тренеры, которые приходят в любую команду, в любую лигу и дают результат. А есть тренеры, которых выдергивают из домашнего очага, из их привычной атмосферы, и они не дают такого результата», – сказал Карпин.