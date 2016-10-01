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    Мойес: «После дела Эллардайса у тренеров плохая репутация»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес прокомментировал ситуацию с экс-наставником сборной Англии Сэмом Эллардайсом, который был уличен в коррупции.

    «Я разочарован. То, что произошло, повредит футболу. Сэм – мой друг, и я действительно разочарован, что для него все так закончилось, потому что у него была работа, которую он всегда хотел и к которой он пробивался через все эти клубы. Он получил ее, а после первой игры все закончилось. Сэм признал ошибку, и он разочарован.

    Он всегда будет моим другом. Сейчас плохое время для тренеров, они получили плохую репутацию.

    Должен сказать, что не считаю это нормальным. Очевидно, то, что произошло – это неправильно», – сказал Мойес.

    Источник: Goal.com

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    01.10.2016 00:35
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