Муса: «Слуцкий для меня – как отец»

Нападающий «Лестера» Ахмед Муса рассказал о своем отношении к главному тренеру ЦСКА Леониду Слуцкому. Напомним, футболист перешел в «Лестер» из московского клуба минувшим летом.

«Слуцкий для меня – как отец родной. Я думаю, что именно он сделал меня таким, какой я есть сегодня», – сказал Муса.

Также нигериец ответил на вопрос о проявлениях расизма в России.

«Россия очень продвинулась в плане отношения к расизму. Я никогда не встречался с чем-то подобным во время моего пребывания там».