Широков: «Жулиано и Мак делают результат — значит, Луческу идет в правильном направлении»

Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал победу «Зенита» в матче Лиги Европы с «АЗ» (5:0).

«От Кокорина ожидаем многого. Перед матчем мы говорили, что ему не хватает игровой конкретики – голов, передач. Он много работает на поле, много перемещается, хорошо открывается, но его не хватает в завершающей стадии. Если он и дальше будет играть как сегодня, шансы вернуться в сборную у него большие. Думаю, главный тренер не оставит без внимания его результативную игру, если он продолжит забивать.

В моменте с первым голом «Зенита» Жулиано сыграл превосходно. Наверное, он видел, что набегает партнер. Может быть, ему подсказали. Поэтому он оставил мяч — и получилось великолепно.

Позиция Жулиано на поле подразумевает участие во всех ярких эпизодах. Может быть, он не номер один, но игрок системообразующий. Один из лучших — сто процентов. Он должен доказывать, что не зря его пригласили в «Зенит». Пока не представляю, что он может остановиться — добавляет и добавляет.

Жулиано и Мак делают результат — значит, Луческу идет в правильном направлении. В «Зените» ведь думают, прежде чем совершить какую-то покупку. Разумеется, игроков просматривали и анализировали, какие их качества пригодятся «Зениту». Мак активно играет на фланге, создает остроту, что от него и требуется.

Игра АЗ в обороне — грубо говоря, проходной двор. В атаке команда абсолютно ничего не показала. Был один момент, но его игроки «Зенита» сделали сами себе, когда потеряли мяч на своей половине поля, и нападающий АЗ в первом тайме убежал один на один.

В этом матче «Зениту» было трудно устать. Еще до матча было понятно, что «Зенит» свое возьмет, а после первого года уверенность в этом укрепилась», – сказал Широков.