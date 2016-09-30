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Бубнов: «С приходом Жулиано Кокорин ожил»

30 сентября 2016, 07:11
13

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал свою оценку выступлениям российских команд в Лиге Европы. Напомним, что «Зенит» и «Краснодар» добыли уверенные победы, обыграв «АЗ» и «Ниццу» соответственно.

«Ницца» хоть и является лидером первенства Франции, все равно «быки» этой команде в мастерстве точно как минимум не уступают. У меня даже создалось впечатление, что французы были как-то слишком уверены в себе и даже расхлябанны. Несмотря на то что «Краснодар» испытывает проблемы с кадрами, играя не в оптимальном составе, российская команда все же играла хорошо, практически все время контролировала ход встречи и в итоге справилась.

Нет ничего удивительного в том, что «Зенит» так крупно обыграл АЗ. У питерцев просто более классная команда. К тому же здорово играет Жулиано. Он полностью заменил Халка, с его появлением ожил и Александр Кокорин. Форвард сборной России играет все увереннее и увереннее, забивает голы.

При этом Мирча Луческу продолжает пробовать разные варианты игры, и прежде всего это касается обороны. Но именно от надежной защиты теперь и будет зависеть успех «Зенита». Чем лучше она будет выглядеть, тем больше стабильности будет в игре питерцев. В целом же в организации игры «Зенит» прибавляет, этот процесс продолжается. Перестройка в команде, как мы видим, привела к более зрелищному и результативному футболу в исполнении питерцев», — сказал он.

Источник: Sportbox.ru
Лига Европы Зенит Краснодар Ницца АЗ Алкмаар Кокорин Александр Жулиано Бубнов Александр
Комментарии (13)
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товрос
1475209659
с победой ЗЕНИТ,нечего сказать плохого о Кокорине МОЛОДЕЦ!!!
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bolela_16
1475210304
Кокорин ожил - это хорошо...
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Kulimen
1475212175
Ну раз Кокорин ожил, значит восстание ходячих мертвецов продолжается
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gor77
1475214396
Вот вам и Бубнов! За последнее время практически впервые отреагировал адекватно!!! Краснодар и Зенит с победой! Продолжение следует!
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Фан666
1475214515
Так в сборной Жулиано нет. Хотя вдруг Жоазиньо будет!
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marshal9
1475216709
Бубнов я тебя не узнаю
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luke-c1
1475217731
Тут больше заслуга тренерского штаба. Научили Кокорина играть крайним правым нападающим. А то ведь в сборной он вообще не понимал что делать.
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tambov1636
1475220053
играли без гирь на ногах очень легко,.,,если со Спартаком также сыграем шансов не будет у спартака,молодцы зенит класс!!
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a-rakhmatov
1475222898
Кокоша становится лидером Зеньки)))
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MURAD F. A.
1475225991
мясо надо проглотит и не заметит
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