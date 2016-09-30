Бубнов: «С приходом Жулиано Кокорин ожил»

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал свою оценку выступлениям российских команд в Лиге Европы. Напомним, что «Зенит» и «Краснодар» добыли уверенные победы, обыграв «АЗ» и «Ниццу» соответственно.

«Ницца» хоть и является лидером первенства Франции, все равно «быки» этой команде в мастерстве точно как минимум не уступают. У меня даже создалось впечатление, что французы были как-то слишком уверены в себе и даже расхлябанны. Несмотря на то что «Краснодар» испытывает проблемы с кадрами, играя не в оптимальном составе, российская команда все же играла хорошо, практически все время контролировала ход встречи и в итоге справилась.

Нет ничего удивительного в том, что «Зенит» так крупно обыграл АЗ. У питерцев просто более классная команда. К тому же здорово играет Жулиано. Он полностью заменил Халка, с его появлением ожил и Александр Кокорин. Форвард сборной России играет все увереннее и увереннее, забивает голы.

При этом Мирча Луческу продолжает пробовать разные варианты игры, и прежде всего это касается обороны. Но именно от надежной защиты теперь и будет зависеть успех «Зенита». Чем лучше она будет выглядеть, тем больше стабильности будет в игре питерцев. В целом же в организации игры «Зенит» прибавляет, этот процесс продолжается. Перестройка в команде, как мы видим, привела к более зрелищному и результативному футболу в исполнении питерцев», — сказал он.