Лига Европы. «Краснодар» разгромил «Ниццу»

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» обыграл «Ниццу» со счетом 5:2. В составе краснодарцев по два гола забили Жоаозиньо и Ари, еще один мяч на счету Федора Смолова. За гостей забивали Балотелли и Вильян Кипрен.

После двух туров «Краснодар» имеет шесть очков, «Ницца» осталась без набранных баллов. В этой группе также выступают «Шальке» и «Зальцбург».

Лига Европы. Групповой этап. Группа I. 2-й тур

Краснодар (Россия) – Ницца (Франция) – 5:2 (2:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Смолов, 22; 2:0 – Жоаозиньо, 33; 2:1 – Балотелли, 43; 3:1 – Жоаозиньо, 65 (с пенальти); 3:2 – Киприен, 71; 4:2 – Ари, 86; 5:2 – Ари.

Краснодар: Крицюк, Торбинский, Налдо, Гранквист, Енджейчик, Каборе, Подберезкин (Лаборде, 74), Эбуэ, Ахмедов (Газинский, 59), Жоаозиньо, Смолов (Ари, 29).

Ницца: Кардиналь, Сарр, Данте, Байссе, Перейра, Дальберт (Кипрен, 66), Сери, Эйссерик, Косьелло (Вальтер, 79), Бельханда, Балотелии (Плеа, 46).

Предупреждения: Налдо, 50; Гранквист, 55 – Сери, 45+1; Байссе, 63; Кардиналь, 69

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