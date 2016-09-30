Краснодар - Ницца

Если так же продолжат, минимум полуфинал Краснодара! Молодцы
|Группа I
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шальке-04
|6
|5
|0
|1
|9:3
|+6
|15
|2.
|Краснодар
|6
|2
|1
|3
|8:8
|0
|7
|3.
|Зальцбург
|6
|2
|1
|3
|6:6
|0
|7
|4.
|Ницца
|6
|2
|0
|4
|5:11
|-6
|6
Если так же продолжат, минимум полуфинал Краснодара! Молодцы
Молодцы
Балотелли и Сери были ,конечно, хороши. Но Сери не Сери. а счет говорит сам за себя...
ПАЦАНЫ Я ВАС ЛЮБЛЮ!!!!
вот это красавцы!!!!
что со Смоловым? серьёзно там?
УДАЧИ ПАЦАНЫ))))