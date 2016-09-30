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Главный судья:
Иван Бебек (Риека)
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Краснодар - Ницца

29.09.2016, Четверг, 20:00 мск Краснодар, стадион Кубань Трансляция: Матч ТВ Лига Европы, 2 тур Краснодар - Ницца
Группа I И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шальке-04 6 5 0 1 9:3 +6 15
2. Краснодар 6 2 1 3 8:8 0 7
3. Зальцбург 6 2 1 3 6:6 0 7
4. Ницца 6 2 0 4 5:11 -6 6
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    Рейтинг: +158

    dimon2602 30 сентября 2016, 15:32

    Если так же продолжат, минимум полуфинал Краснодара! Молодцы

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    Рейтинг: +61

    Kaisla 30 сентября 2016, 02:24

    а баллотели уже в ницце??????? 0_0 он же мля супер звезда

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    Рейтинг: +45

    ск122 29 сентября 2016, 23:26

    Молодцы

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    Рейтинг: +139

    NNNN-4 29 сентября 2016, 22:28

    Балотелли и Сери были ,конечно, хороши. Но Сери не Сери. а счет говорит сам за себя...

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    Рейтинг: +256

    477 29 сентября 2016, 22:17

    ПАЦАНЫ Я ВАС ЛЮБЛЮ!!!!

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    Рейтинг: +415

    radga 29 сентября 2016, 22:00

    Молодцы! Радуйте нас в дальнейшем! Удачи Вам и ПОБЕД!

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    Рейтинг: +332

    семечкин 29 сентября 2016, 21:52

    вот это красавцы!!!!

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    Рейтинг: +415

    radga 29 сентября 2016, 21:35

    Надеюсь только на ПОБЕДУ "Краснодара".

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    Рейтинг: +130

    Альтер 29 сентября 2016, 21:17

    что со Смоловым? серьёзно там?

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    Рейтинг: +57

    mixerson_kb 29 сентября 2016, 20:32

    УДАЧИ ПАЦАНЫ))))

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