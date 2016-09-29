Яя Туре отреагировал на инцидент с бананом в матче «Ростова» и ПСВ

По-моему, Яя основательно вложился в банановый бизнес и отслеживает КАЖДЫЙ выброшенный фрукт, опасаясь при этом, что акции также начнут падать.
Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре прокомментировал инцидент с бананом, брошенным на поле во время матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и ПСВ (2:2).
«По-прежнему требуется большая работа по борьбе с расизмом!!!», – написал Туре на своей странице в Twitter.
Напомним, ранее футболист критиковал ФИФА за расформирование группы по борьбе с расизмом.
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— Yaya Touré (@YayaToure) 29 сентября 2016 г.