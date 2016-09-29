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    Яя Туре отреагировал на инцидент с бананом в матче «Ростова» и ПСВ

    Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре прокомментировал инцидент с бананом, брошенным на поле во время матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и ПСВ (2:2).

    «По-прежнему требуется большая работа по борьбе с расизмом!!!», – написал Туре на своей странице в Twitter.

    Напомним, ранее футболист критиковал ФИФА за расформирование группы по борьбе с расизмом.

    Источник: Twitter

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    29.09.2016 19:00
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 30 сентября 2016, 23:09

      По-моему, Яя основательно вложился в банановый бизнес и отслеживает КАЖДЫЙ выброшенный фрукт, опасаясь при этом, что акции также начнут падать.

      -1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 30 сентября 2016, 21:58

      Из-за банана раздули политический инцидент....подумаешь какой-то пьяный болела бросил банан без всякого глубокого умысла....ни кого не ушиб и не травмировал)))

      0
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      Рейтинг: +118

      kostyandr 30 сентября 2016, 15:04

      Как будто только обезьяны едят бананы, да и если уж на то пошло белые люди тоже бывают похожими на обезьян

      1
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      Рейтинг: -186

      Protosser 30 сентября 2016, 09:18

      Да он, думаю, сам это подстроил..

      -1
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 30 сентября 2016, 02:18

      Туре как муха на г....о в этой теме ,везде найдет)

      1
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 29 сентября 2016, 23:57

      Ты то каким боком к произошедшему в Ростове причастен?

      0
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      Рейтинг: +136

      UmbroDon 29 сентября 2016, 23:25

      А если арбуз кинуть?тоже расизм?

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 29 сентября 2016, 22:59

      Эту обиженку вообще не нужно слушать... Он при желании даже в зеркале проявление расизма увидит..

      2
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 29 сентября 2016, 21:02

      Это была всего лишь гуманитарная помощь!

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 сентября 2016, 20:57

      Правильно Пеп эту образину задвинул. Каков агент, таков и игрочило.

      2
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