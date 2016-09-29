Яя Туре отреагировал на инцидент с бананом в матче «Ростова» и ПСВ

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре прокомментировал инцидент с бананом, брошенным на поле во время матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и ПСВ (2:2).

«По-прежнему требуется большая работа по борьбе с расизмом!!!», – написал Туре на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее футболист критиковал ФИФА за расформирование группы по борьбе с расизмом.