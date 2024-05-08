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    Президент «ПСЖ» высказался о вылете из Лиги чемпионов

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» Д (0:1) выразил разочарование результатом.

    «Мы очень разочарованы результатом. Нам грустно, мы заслуживали большего. Мы четыре раза попали в штангу, дважды на прошлой неделе... Мяч просто не шел в ворота. Игроки и тренер сделали все возможное.

    Поздравляю «Дортмунд». Мы заслуживали большего. Это тяжелая игра. Мы думали, что выйдем в финал, и расстроены за себя и за болельщиков.

    Я горжусь своей командой, самой молодой в Европе. За пять лет мы трижды выходили в полуфинал. Это не наша цель, наша цель – финал.

    Таков футбол, нужно смириться с этим, и иногда он несправедлив. Но мы примем это», – сказал Аль-Хелаифи Canal+.

    • В первом матче «Боруссия» также победила со счетом 1:0.
    • Лучшим результатом «ПСЖ» в Лиге чемпионов остается выход в финал в сезоне-2019/20.

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    Источник: RMC Sport

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    08.05.2024 09:29
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    Комментарии (1)
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    Cleaner
    1715154542
    Раз игроки ПСЖ бьют не в створ, а в штанги, значит они КРИВОНОГИЕ. И еще это значит, что игроки Дортмунда хорошо играли в обороне и не дали французам ни разу поразить свои ворота.
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