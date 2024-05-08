Президент «ПСЖ» высказался о вылете из Лиги чемпионов

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» Д (0:1) выразил разочарование результатом.
«Мы очень разочарованы результатом. Нам грустно, мы заслуживали большего. Мы четыре раза попали в штангу, дважды на прошлой неделе... Мяч просто не шел в ворота. Игроки и тренер сделали все возможное.
Поздравляю «Дортмунд». Мы заслуживали большего. Это тяжелая игра. Мы думали, что выйдем в финал, и расстроены за себя и за болельщиков.
Я горжусь своей командой, самой молодой в Европе. За пять лет мы трижды выходили в полуфинал. Это не наша цель, наша цель – финал.
Таков футбол, нужно смириться с этим, и иногда он несправедлив. Но мы примем это», – сказал Аль-Хелаифи Canal+.
- В первом матче «Боруссия» также победила со счетом 1:0.
- Лучшим результатом «ПСЖ» в Лиге чемпионов остается выход в финал в сезоне-2019/20.