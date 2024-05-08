Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Маркиньос сказал, чего не хватило «ПСЖ» в матче с «Боруссией»

    Маркиньос сказал, чего не хватило «ПСЖ» в матче с «Боруссией»

    Защитник «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал поражение своей команды в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» Д (0:1).

    «Нам не хватало эффективности. Соперник забил два гола после углового и разрезающей передачи – мы это прорабатывали. Нам следовало лучше обороняться. Это мелкие детали.

    Мы создали намного больше моментов, но действовали неэффективно, а они – эффективно. Они забили дважды и выиграли оба матча.

    Можно многое вынести из этого турнира. В начале сезоне никто не верил, что мы пройдем так далеко. Мы преодолели множество преград, но нельзя от всего отказываться только из-за вылета. Надо помнить, что у нас новый проект, новый тренер.

    Обе команды выросли за время этого розыгрыша, мы были очень близки к успеху», – сказал Маркиньос в эфире Canal+.

    • В первом матче дортмундцы также победили со счетом 1:0.
    • «ПСЖ» в прошедшей игре 4 раза попадал в каркас ворот «Боруссии» и всего 6 раз за две встречи.

    Новости по теме
    Во Франции раскрыли дату подписания контракта между Мбаппе и «Реалом»
    Симонс летом не вернется в «ПСЖ»: инсайд от Фабрицио Романо
    «ПСЖ» собирается заменить Мбаппе вингером, поигравшим в РПЛ 2
    Источник: RMC Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.05.2024 08:16
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Garrincha58
    1715147574
    мы могли мы были мы создали мы преодолели, а немцы вас сделали в командах Бундеслиги так часто бывает потому что там чемпионат в десять раз сильней вашего лягушатного где вы привыкли играть спустя рукава вот посмотрите что ваш лидер сможет показать в более сильном чемпионате видится мне что это будет очередной промах Реала типа Азара
    Ответить
    FRZZ
    1715148826
    В каждый сезон у вас новый тренер и всё без толку.
    Ответить
    Cleaner
    1715154721
    ВРЁТ защитник ПСЖ. Не создали ПСЖ намного больше моментов. При равной игре мастерство и сыграннось Боруссии оказались выше, чем у ПСЖ.
    Ответить
    Suvorov71
    1715157845
    Да что тут сказать, не повезло вам не было фарта,а без него нет и футбола, но немчура - это полное выполнее поставленной задачи, по другому дисциплина
    Ответить
    zigbert
    1715169037
    Может быть невезение имело место но не забить за 180 минут ни одного мяча, над этим тоже надо задуматься.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+