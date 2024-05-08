Маркиньос сказал, чего не хватило «ПСЖ» в матче с «Боруссией»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал поражение своей команды в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» Д (0:1).
«Нам не хватало эффективности. Соперник забил два гола после углового и разрезающей передачи – мы это прорабатывали. Нам следовало лучше обороняться. Это мелкие детали.
Мы создали намного больше моментов, но действовали неэффективно, а они – эффективно. Они забили дважды и выиграли оба матча.
Можно многое вынести из этого турнира. В начале сезоне никто не верил, что мы пройдем так далеко. Мы преодолели множество преград, но нельзя от всего отказываться только из-за вылета. Надо помнить, что у нас новый проект, новый тренер.
Обе команды выросли за время этого розыгрыша, мы были очень близки к успеху», – сказал Маркиньос в эфире Canal+.
- В первом матче дортмундцы также победили со счетом 1:0.
- «ПСЖ» в прошедшей игре 4 раза попадал в каркас ворот «Боруссии» и всего 6 раз за две встречи.