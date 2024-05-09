Реакция Губерниева на выход «Реала» в финал Лиги чемпионов

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на проход «Реала» «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Бавария» слабаки! Теперь «Боруссия» Дортмунд, где блистал Владимир Бут, в финале ЛЧ поставит выскочек из «Реала» на место! Вперед, «Боруссия»!» – написал Губерниев.

Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».

«Реал» – рекордсмен по титулам ЛЧ (14 раз).

«Боруссия» брала Лигу чемпионов в 1997 году, победив в финале «Ювентус» (3:1).

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