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    Реакция Губерниева на выход «Реала» в финал Лиги чемпионов

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на проход «Реала» «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов.

    «Бавария» слабаки! Теперь «Боруссия» Дортмунд, где блистал Владимир Бут, в финале ЛЧ поставит выскочек из «Реала» на место! Вперед, «Боруссия»!» – написал Губерниев.

    • Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».
    • «Реал» – рекордсмен по титулам ЛЧ (14 раз).
    • «Боруссия» брала Лигу чемпионов в 1997 году, победив в финале «Ювентус» (3:1).

    Кто выиграл больше трофеев из ЦСКА и «Зенита»? Тест на футбольную память

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    09.05.2024 00:10
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    Комментарии (12)
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    Клим Чугункип
    1715205880
    «Бавария» слабаки!----Великий знаток футбола вякнул.
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1715209239
    Нойер весь матч давал надежду и потом так смачно слил интригу.
    Ответить
    Suvorov71
    1715221746
    Вот прошлёпал, а что хотел сказать, так и не понятно
    Ответить
    Bozigit
    1715225204
    Не выдержали
    Ответить
    Aleks-Romanoff-yandex
    1715231072
    Нда...Играющие команды, вроде Сити, ПСЖ, Баварии повылетели..Остались отскакушки вечные).
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    Garrincha58
    1715239112
    а этот в своём стиле для чего его мнение публикуют на футбольных сайтах он же ни фига не понимает в футболе
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