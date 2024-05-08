Глава «ПСЖ» разозлился из-за вопроса о будущем Энрике

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи остался недоволен вопросом о будущем главного тренера команды Луиса Энрике после поражения в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Боруссией» Д (0:1).
– Вы уже думаете о следующем сезоне?
– Мы строим что-то на будущее, продолжаем преследовать свою цель. У нас самая молодая команда в Европе – будущее принадлежит нам.
– Останется ли Луис Энрике главным тренером «ПСЖ»?
– (Злится) Это что еще за вопрос? Ну правда! Ты понимаешь футбол?
- В первом матче «Боруссия» также одержала победу со счетом 1:0.
- Луис Энрике возглавляет «ПСЖ» с июля прошлого года.