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    Глава «ПСЖ» разозлился из-за вопроса о будущем Энрике

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи остался недоволен вопросом о будущем главного тренера команды Луиса Энрике после поражения в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Боруссией» Д (0:1).

    – Вы уже думаете о следующем сезоне?

    – Мы строим что-то на будущее, продолжаем преследовать свою цель. У нас самая молодая команда в Европе – будущее принадлежит нам.

    – Останется ли Луис Энрике главным тренером «ПСЖ»?

    – (Злится) Это что еще за вопрос? Ну правда! Ты понимаешь футбол?

    • В первом матче «Боруссия» также одержала победу со счетом 1:0.
    • Луис Энрике возглавляет «ПСЖ» с июля прошлого года.

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    Источник: RMC Sport

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    08.05.2024 11:09
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    Комментарии (2)
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    FRZZ
    1715156424
    Клопп освободится летом, заманите его и будет вам счастье.
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    FCSpartakM
    1715169741
    В каком месте она самая молодая?
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