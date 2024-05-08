Французский журналист резко высказался о Луисе Энрике

Французский журналист Даниэль Риоло раскритиковал главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» Д (0:1).

«Луис Энрике – гуру, он залезает в мозг каждому. Он собирался найти решение, он проповедует, спускается на землю и находит решение.

Но Терзич, который для большинства людей просто неудачник, преподал ему два урока футбола.

У нас гений, мы будем с ним еще два года. И каждую неделю он будет придумывать гениальные идеи.

Меня это достало. Мы вылизываем задницу и туфли Луиса Энрике, ведь он такой гений!» – сказал Риоло RMC Sport.