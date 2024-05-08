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    Французский журналист резко высказался о Луисе Энрике

    Французский журналист Даниэль Риоло раскритиковал главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» Д (0:1).

    «Луис Энрике – гуру, он залезает в мозг каждому. Он собирался найти решение, он проповедует, спускается на землю и находит решение.

    Но Терзич, который для большинства людей просто неудачник, преподал ему два урока футбола.

    У нас гений, мы будем с ним еще два года. И каждую неделю он будет придумывать гениальные идеи.

    Меня это достало. Мы вылизываем задницу и туфли Луиса Энрике, ведь он такой гений!» – сказал Риоло RMC Sport.

    • В первом матче полуфинала «ПСЖ» также проиграл со счетом 0:1.
    • Луис Энрике возглавляет парижский клуб с 5 июля 2023 года.

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    Источник: RMC Sport

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    08.05.2024 09:41
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    Комментарии (8)
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    Алексей З
    1715151733
    Логично. Я вот тоже не могу понять , как можно "отгрузить" 5 Барсе в гостях ,затем ноль (зеро) в двух матчах с Дортмундом ? Известная шутливая поговорка :" Мы им технику , они нам гол. Мы им опять технику , они нам второй гол " Чему восторгаться , если опять потерен прекрасный момент взять ЛЧ ?
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    Cleaner
    1715154266
    Энрике в ПСЖ не тренер, а ПРИДАТОК к звезданутому Мбаппе. Именно Мбаппе причина всех неудач команды!
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    САДЫЧОК
    1715155008
    Мбаппе Лучший в мире футболист на сегодня! Ну видно же , что Луис Энрике это Серожа ! Это физрук Никакущий!
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    erybov1965
    1715155397
    Так часто происходит,состав из техничных,высокооплачиваемых футболистов - это еще не команда.И тут вот многое зависит от тренера и администрации клуба,ну и везение никто не отменял.
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    СайфуЛлах-Усманов-google
    1715160773
    Вы вылизываете задницу черепашке ,вы сделали его всем для клуба ... вы возвысили его до того что он в таких матчах каждый раз в тени сидит а не решает. Он уйдёт и проблемы уйдут если вы такого идола не сделаете ещё.....пока в составе черепаха от тренера мало толку так то
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