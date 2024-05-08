«Шахтер» и «Айнтрахт» – главные претенденты на дополнительную путевку в лиговый этап ЛЧ-2024/25

После выхода дортмундской «Боруссии» в финал Лиги чемпионов судьба одной прямой путевки в лиговый этап ЛЧ-2024/25 может остаться неопределенной до проведения решающего матча на «Уэмбли» 1 июня. При выявлении ее обладателя возможны два разных сценария.

По регламенту одно место достается действующему победителю ЛЧ в том случае, если он не смог пройти отбор через национальный чемпионат. В случае же, если он это сделал, то это место получает сильнейшая команда в клубном рейтинге УЕФА за последние 5 лет, при этом ставшая чемпионом своей страны и еще не получившая прямой путевки в лиговый этап.

Полуфиналисты Лиги чемпионов «Реал» и «Бавария», которые определят сегодня второго участника финала, гарантированно попали в данную стадию следующей ЛЧ благодаря выступлениям в чемпионатах Испании и Германии. Соответственно, в случае победы любой из этих команд в текущем розыгрыше ЛЧ одна путевка будет распределена по клубному рейтингу УЕФА.

Согласно ему претендентами на место в лиговом этапе ЛЧ остаются в порядке убывания шансов: «Шахтер» (25-е место в рейтинге), «Славия» Прага (35-е), «Копенгаген» (37-е), «Динамо» Загреб (39-е) и «Црвена Звезда» (49-е). «Шахтер» лидирует в чемпионате Украины с 67 очками, опережая киевское «Динамо» на 4 очка за три тура до финиша турнира. Остальные команды также сохраняют шансы на победу в национальных чемпионатах, а команда из Белграда уже выиграла свой турнир. «Базель» (36-е место в рейтинге) выбыл из списка так как уже не сможет победить в швейцарской Суперлиге.

Дортмундская «Боруссия» также гарантировала себе участие в лиговом этапе ЛЧ, но на данный момент неясно какую именно квоту она реализует. Согласно таблице коэффициентов Германия имеет право на 4 клуба на этой стадии. Однако страна также выиграла еще одно место за счет нового правила, по которому по одной дополнительной путевке в лиговый этап получают две лучшие страны по рейтингу за последний сезон.

«Боруссия» за два тура до финиша чемпионата Германии занимает 5-е место с отставанием в 3 очка от «РБ Лейпциг», который идет 4-м. При этом ниже пятой позиции дортмундцы уже не опустятся. Если «Боруссия» финиширует в топ-4 и затем выиграет Лигу чемпионов, то, как и в случае с «Реалом» и «Баварией», дополнительное место в лиговом этапе будет определено по клубному рейтингу УЕФА за 5 лет.

Однако возможен и другой вариант развития событий. Если дортмундцы останутся 5-ми в Бундеслиге и выиграют ЛЧ, то реализуют квоту, которая полагается победителю ЛЧ, а клубный рейтинг УЕФА не будет использоваться. В этом случае дополнительное место, выигранное Германией, останется у страны. Оно достанется 6-й команде Бундеслиги.

Сейчас 6-ю позицию в чемпионате Германии занимает франкфуртский «Айнтрахт» (45 очков после 32 матчей). Математически шансы на это место сохраняют также «Фрайбург» (41 очко), «Хоффенхайм» (40) и «Аугсбург» (39).