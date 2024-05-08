В полуфинале Лиги чемпионов мадридский «Реал» дома сыграет с «Баварией». Игра состоится в среду, 8 мая, начнется в 22:00 по московскому времени. Отметим, в первой игре команды сыграли вничью – 2:2.

В последних пяти матчах мадридцы выиграли четыре встречи, еще в одном матче сыграли вничью. Команда забила 10 голов и пропустила пять мячей. Подопечные Карло Анчелотти владеют мячом на протяжении 48,9% игрового времени.

«Бавария»

Мюнхенцы выиграли три встречи и дважды проиграли в последних пяти поединках команды. Подопечные Томаса Тухеля забили 11 голов и пропустили семь мячей. Команда владеет мячом на протяжении 54% игрового времени.

Прогноз на матч «Реал» – «Бавария»

В трех последних очных встречах команд были зафиксированы две ничьи и победа «Баварии». В предстоящем матче обе команды имеют хорошие шансы на успех, впрочем, «Реал» пребывает в чуть более лучшей игровой форме, на мадридцев и сделаем ставку. Наш прогноз – победа мадридского «Реала» (1.94).