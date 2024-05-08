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    Реакция Мбаппе на вопрос, будет ли он болеть за «Реал» в ЛЧ

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» Д (0:1) высказался о ситуации с возможным переходом в «Реал».

    – Это ваш последний матч за «ПСЖ» в ЛЧ?

    – В этом сезоне мы точно не сыграем тут больше. Мы разочарованы результатом, хотели победить. Пытались соединить все ингредиенты для победы, но в решающих матчах в Лиге чемпионов нужно быть эффективным, а мы были недостаточно эффективны в двух матчах.

    – Нет ли у игроков «ПСЖ» излишней самоуверенности?

    – Вовсе нет. Если мы сами не убедим себя, что можем выиграть Лигу чемпионов, кто за нас сделает это? Никто. Я не думаю, что это проблема, мы были спокойны, с самого начала сезона, но это футбол.

    Но не стоит забывать, что у нас еще есть цели – финал Кубка Франции. Мы продолжим работать и постараемся победить.

    – Будешь ли ты завтра болеть за «Реал Мадрид»?

    Мбаппе не ответил на этот вопрос, а закатил глаза и покинул микст-зону.

    Изображение: страница Madrid Xtra в соцсети X.

    • В первом матче «Боруссия» также выиграла у «ПСЖ» со счетом 1:0.
    • Сегодня «Реал» примет «Баварию» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (первая игра – 2:2).
    • Ожидается, что Мбаппе летом перейдет в испанский клуб на правах свободного агента.

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    Источник: RMC Sport

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    08.05.2024 08:53
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    Комментарии (2)
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1715160438
    Какой-то тёмный журналюга,всем известно,что он болеет только за Спартак
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    DMитрий
    1715202791
    – Будешь ли ты завтра болеть за «Реал Мадрид»? Мбаппе не ответил на этот вопрос, а закатил глаза и покинул микст-зону. А на фото четко видно, что он ЗАКАТИЛ ГУБУ!
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