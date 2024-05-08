Реакция Мбаппе на вопрос, будет ли он болеть за «Реал» в ЛЧ

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» Д (0:1) высказался о ситуации с возможным переходом в «Реал».
– Это ваш последний матч за «ПСЖ» в ЛЧ?
– В этом сезоне мы точно не сыграем тут больше. Мы разочарованы результатом, хотели победить. Пытались соединить все ингредиенты для победы, но в решающих матчах в Лиге чемпионов нужно быть эффективным, а мы были недостаточно эффективны в двух матчах.
– Нет ли у игроков «ПСЖ» излишней самоуверенности?
– Вовсе нет. Если мы сами не убедим себя, что можем выиграть Лигу чемпионов, кто за нас сделает это? Никто. Я не думаю, что это проблема, мы были спокойны, с самого начала сезона, но это футбол.
Но не стоит забывать, что у нас еще есть цели – финал Кубка Франции. Мы продолжим работать и постараемся победить.
– Будешь ли ты завтра болеть за «Реал Мадрид»?
Мбаппе не ответил на этот вопрос, а закатил глаза и покинул микст-зону.
Изображение: страница Madrid Xtra в соцсети X.
- В первом матче «Боруссия» также выиграла у «ПСЖ» со счетом 1:0.
- Сегодня «Реал» примет «Баварию» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (первая игра – 2:2).
- Ожидается, что Мбаппе летом перейдет в испанский клуб на правах свободного агента.