Реакция Мбаппе на вопрос, будет ли он болеть за «Реал» в ЛЧ

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» Д (0:1) высказался о ситуации с возможным переходом в «Реал».

– Это ваш последний матч за «ПСЖ» в ЛЧ?

– В этом сезоне мы точно не сыграем тут больше. Мы разочарованы результатом, хотели победить. Пытались соединить все ингредиенты для победы, но в решающих матчах в Лиге чемпионов нужно быть эффективным, а мы были недостаточно эффективны в двух матчах.

– Нет ли у игроков «ПСЖ» излишней самоуверенности?

– Вовсе нет. Если мы сами не убедим себя, что можем выиграть Лигу чемпионов, кто за нас сделает это? Никто. Я не думаю, что это проблема, мы были спокойны, с самого начала сезона, но это футбол.

Но не стоит забывать, что у нас еще есть цели – финал Кубка Франции. Мы продолжим работать и постараемся победить.

– Будешь ли ты завтра болеть за «Реал Мадрид»?

Мбаппе не ответил на этот вопрос, а закатил глаза и покинул микст-зону.

Изображение: страница Madrid Xtra в соцсети X.