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    Мбаппе прокомментировал вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» Д (0:1) сказал, что парижане постарались сделать все, что было в их силах.

    «Соперник сыграл лучше в штрафных площадях. Мне жаль семьи, жаль фанатов. Мы старались сделать все, что в наших силах, но это оказалось невозможно. В этом сезоне мы показали, что способны пройти далеко.

    Если мы подведем итоги этой кампании, принимая во внимание, что это новый проект, в котором довольно много новых игроков, молодых футболистов и большинство из них впервые выступают в большом клубе, я думаю, что это выступление не так и плохо», – сказал Мбаппе.

    • В первом матче «Боруссия» также победила со счетом 1:0.
    • В прошедшей встрече «ПСЖ» нанес 31 удар по воротам соперника, в первой встрече парижане нанесли 14 ударов.

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    Источник: Marca

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    08.05.2024 08:28
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    Комментарии (1)
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    Cleaner
    1715154922
    Мбаппе, во всех вылетах из ЛЧ виноват только ТЫ!!!...(((
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