Мбаппе прокомментировал вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» Д (0:1) сказал, что парижане постарались сделать все, что было в их силах.

«Соперник сыграл лучше в штрафных площадях. Мне жаль семьи, жаль фанатов. Мы старались сделать все, что в наших силах, но это оказалось невозможно. В этом сезоне мы показали, что способны пройти далеко.

Если мы подведем итоги этой кампании, принимая во внимание, что это новый проект, в котором довольно много новых игроков, молодых футболистов и большинство из них впервые выступают в большом клубе, я думаю, что это выступление не так и плохо», – сказал Мбаппе.