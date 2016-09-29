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    Гамула: «Ростов» идет на четвертом месте в группе? А где ЦСКА?»

    Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула высоко оценил уровень игры команды в матче с ПСВ (2:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Ростов» — ПСВ – настоящий матч Лиги чемпионов, который оставил самые яркие впечатления. Было видно, что ростовчане изо всех сил хотели выиграть, дважды вели в счете, но дожать соперника не удалось. Ничья тоже отличный результат.

    ПСВ очень хорошо показал себя. Игра российского клуба где-то нравилась, где-то не очень, но в целом футболисты действовали грамотно, видимо, хорошо разобрали соперника на тренировках. Получилось не все, чувствовались зажатость и давление результата матча с «Баварией», но главное – ростовчане старались на поле и выглядели неплохо.

    Рано ли расстраиваться, что «Ростов» идет на четвертом месте? А где ЦСКА? Зачем отчаиваться, если футболисты набираются опыта и играют», – заявил Гамула.

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.09.2016 13:17
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 29 сентября 2016, 15:44

      Лестер Ростов финал

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 29 сентября 2016, 13:57

      Лучше с Лестером сравнил бы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 29 сентября 2016, 13:56

      и добавить нечего...

      0
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