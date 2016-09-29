Мини-футбол. Россия сыграет с Аргентиной в финале ЧМ

Сборная Аргентины стала вторым финалистом чемпионата мира, обыграв в ½ португальцев.

Отметим, что в решающем матче аргентинцы сразятся со сборной России.

Поединок за мировую футзальную корону пройдет в городе Кали 1 октября и начнется в 22:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет для своих читателей текстовую трансляцию.

Чемпионат мира-2016. Полуфинал

Аргентина – Португалия – 5:2 (4:1)

Голы: 1:0 – Борруто, 4. 1:1 – Ре, 8. 2:1 – Стацоне, 10. 3:1 – Вапораки, 11. 4:1 – Бранди, 12. 5:1 – Куццолино, 35. 5:2 – Бриту, 36.