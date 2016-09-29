Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мини-футбол. Россия сыграет с Аргентиной в финале ЧМ

29 сентября 2016, 11:15
4

Сборная Аргентины стала вторым финалистом чемпионата мира, обыграв в ½ португальцев.

Отметим, что в решающем матче аргентинцы сразятся со сборной России.

Поединок за мировую футзальную корону пройдет в городе Кали 1 октября и начнется в 22:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет для своих читателей текстовую трансляцию.

Чемпионат мира-2016. Полуфинал

Аргентина – Португалия – 5:2 (4:1)

Голы: 1:0 – Борруто, 4. 1:1 – Ре, 8. 2:1 – Стацоне, 10. 3:1 – Вапораки, 11. 4:1 – Бранди, 12. 5:1 – Куццолино, 35. 5:2 – Бриту, 36.

Источник: Бомбардир.ру
Мини-футбол
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Aztec58
1475137105
Будет сложно, поэтому - удачи!
Ответить
Zenit & MU
1475139161
Вот так бы на больших полях играла наша сборная, как парни из мини-футбола!!! Только удачи и вперед Россия!!!
Ответить
Андрей Ермошин
1475140487
Южноамериканские команды очень сильны, тем более на кону золото. Но ведь Иран обыграл Бразилию, доказав, что не боги горшки обжигают. РОССИЯ ВПЕРЕД!!!
Ответить
АлёшкА91
1475150954
Вперёд Россия!!!!!
Ответить
Главные новости
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
21:37
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
20:44
2
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
20:33
8
Президент Аргентины обратился к Месси, потерявшему отца
20:20
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
19:30
1
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
19:09
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
9
Неймар поддержал Месси, потерявшего отца
18:51
Все новости
Все новости
Автогол Набабкина привел к вылету команды Басты из Кубка России
21:15
1
Сафонов – в старте «ПСЖ» на матч за Суперкубок УЕФА
20:55
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
19:59
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
19:48
1
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
19:30
1
«2DROTS» вышли в 3-й раунд Пути регионов Кубка России, «БроукБойз» без Смолова вылетели
19:19
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
19:09
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
9
Неймар поддержал Месси, потерявшего отца
18:51
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
3
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Французский журналист прояснил судьбу Сафонова в «ПСЖ» после покупки Сузуки
17:23
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Роналду обратился к Месси, потерявшему отца
17:10
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+