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    Эллардайс: «Я пытался помочь человеку, которого знал 30 лет, но ошибся в нем»

    Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллаардайс прокомментировал свое отстранение от должности.

    «Очевидно, я должен объяснить все, прежде чем уйду. Понятно, что это был глупый поступок.

    Я пытался помочь человеку, которого знал 30 лет. К сожалению, я ошибался в нем. В этом деле имела место провокация, она сработала, и я должен принять это.

    Решение было принято в дружелюбной обстановке, я извинился перед ФА и перед всеми, кого обеспокоила эта ситуация. Больше я ничего не могу сказать прямо сейчас, ребята, мне нужен отдых, чтобы подумать», – сказал Эллардайс.

    Источник: Skysports

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    28.09.2016 19:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +585

      tilvan 29 сентября 2016, 18:04

      хорошего дядьку без работы оставили, сволочи

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 28 сентября 2016, 20:56

      А у нас в открытую стригут и ничего. Это у них одни продажные, всё у них прогнило. А у нас таких скандалов не бывает, значит мы честные и открытые! Особенно судьи!

      1
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      Рейтинг: +585

      tilvan > Фан666 29 сентября 2016, 18:04

      А у нас в квартире газ

      0
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio 28 сентября 2016, 20:53

      подстава

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