Луческу: «АЗ – не очень известная команда, которая программирована специально для еврокубков»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями накануне матча второго тура группового этапа Лиги Европы против АЗ.

«Меня волнует то, что АЗ – не очень известная команда. Это команда, которая программирована специально для еврокубков. Она воспитывает игроков и продает их в европейские клубы. В прошлом году клуб закончил сезон с положительным финансовым балансом. Они строят свою игру в зависимости от финансового интереса.

Как и во всех голландских клубах, в центральной оси играют высокорослые, мощные футболисты, а фланги очень быстрые. На флангах играют молодые игроки 20–21 года, очень юркие и быстрые. Они имеют шансы быть проданными. В этом плане мы будем играть с очень мотивированной командой. Наши игроки должны проникнуться мыслью, что нас ожидает непростой матч. Сегодня и завтра постараемся изучить игру АЗ», – сказал Луческу.

Матч «Зенит» – АЗ состоится в четверг, 29 сентября. Начало – в 22:05 по московскому времени.