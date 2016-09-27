Сборная России отправится в Краснодар 4 октября

Билеты на матч вчера куплены с большим трудом,сайт kassir.ru это что то невероятное. Надеемся открытие будет запоминающееся,как и игра нашей сборной...Россия,вперед!!!
На сайте Российского футбольного союза опубликован график подготовки сборной России к товарищескому матчу с командой Коста-Рики. Напомним, что игра пройдет 9 октября на новом стадионе «Краснодара».
Делегация российской сборной вылетит в Краснодар 4 октября. Здесь в планах у тренерского штаба провести четыре тренировки на поле академии «Краснодара».
За день до матча будет проведена традиционная пресс-конференция с участием главного тренера и игрока сборной.