Сборная России отправится в Краснодар 4 октября

На сайте Российского футбольного союза опубликован график подготовки сборной России к товарищескому матчу с командой Коста-Рики. Напомним, что игра пройдет 9 октября на новом стадионе «Краснодара».

Делегация российской сборной вылетит в Краснодар 4 октября. Здесь в планах у тренерского штаба провести четыре тренировки на поле академии «Краснодара».

За день до матча будет проведена традиционная пресс-конференция с участием главного тренера и игрока сборной.