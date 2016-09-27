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    Сборная России отправится в Краснодар 4 октября

    На сайте Российского футбольного союза опубликован график подготовки сборной России к товарищескому матчу с командой Коста-Рики. Напомним, что игра пройдет 9 октября на новом стадионе «Краснодара».

    Делегация российской сборной вылетит в Краснодар 4 октября. Здесь в планах у тренерского штаба провести четыре тренировки на поле академии «Краснодара».

    За день до матча будет проведена традиционная пресс-конференция с участием главного тренера и игрока сборной.

    Источник: РФС

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    27.09.2016 11:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +111

      Prodriver 27 сентября 2016, 13:22

      Билеты на матч вчера куплены с большим трудом,сайт kassir.ru это что то невероятное. Надеемся открытие будет запоминающееся,как и игра нашей сборной...Россия,вперед!!!

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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 27 сентября 2016, 12:41

      О как звучит- на поле академии "Краснодара"))

      -1
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      Рейтинг: +111

      Prodriver > Atoniq 27 сентября 2016, 13:21

      А что не так в этой фразе?

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      Рейтинг: +18893

      Atoniq > Prodriver 28 сентября 2016, 16:54

      звучит очень приятно моему уху,хоть где-то в России есть академия футбола,а значит когда-нибудь начнут появляться наши хорошие футболисты,а отсюда будет и наша сборная подниматься с колен...радует что развивается клуб Краснодар,болею за него...

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      Рейтинг: +18893

      Atoniq > карасевщина 28 сентября 2016, 16:57

      вообще так не думаю... а москва иной раз перегибает палку в своей крутости ведь люди все одинаковые...

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