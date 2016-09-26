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    Газизов: «Васин достоин приглашения с сборную России, рад за него»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выразил радость от приглашения защитника команды Виктора Васина в сборную России. Он подчеркнул, что данное событие является историческим для «горожан». Сегодня наставник национальной команды Станислав Черчесов огласил список футболистов, которые примут участие в подготовке к контрольному поединку с Коста-Рикой девятого октября. Помимо основных 23-х игроков, в сборную также были вызваны Васин и полузащитник «Зенита» Павел Могилевец.

    «Для «Уфы» очень приятная новость, что Виктор Васин вызван в сборную России. Он достоин приглашения в главную команду страны, рад за него. Для нашего клуба это историческое событие – впервые игрок вызван в сборную России. Желаю ему успешно проявить себя на сборах.

    Вчера Васин, как и другие ребята, провел хороший матч со «Спартаком» на глазах у главного тренера сборной Станислава Черчесова. Наверняка он отметил игру защитника. Впервые в истории клуба наш футболист вызван в сборную России, рад за Виктора и «Уфу», – сказал Газизов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.09.2016 14:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1289

      каа 26 сентября 2016, 16:26

      Потенциально очень сильный защитник... стабильности бы добавить и веры в свои силы... Удачи парню...

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      Рейтинг: +2509

      panmon 26 сентября 2016, 15:21

      Мы тоже рады. Хоть какое-то обновление сборной. Думаю надолго в сборной задержится

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