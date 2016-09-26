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«Зенит» и «АЗ» в Лиге Европы рассудит Эстрада, Бебеку доверено обслуживать матч «Краснодар» – «Ницца»

26 сентября 2016, 13:22
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Стали известны судьи, которые будут обслуживать поединки второго тура группового раунда Лиги Европы с участием российских клубов.

Домашний матч «Зенита» с «АЗ» доверено судить испанцу Хавьеру Эстраде. В качестве его ассистентов выступят Мигель Мартинес и Теодоро Собрино. Дополнительными помощниками назначены Алехандро Эрнандес и Хосе Мария Санчес Мартинес. Четвертым арбитром будет Анхель Невадо Родригес.

На встрече между «Краснодаром» и «Ниццей» будет работать бригада из Хорватии, возглавляемая Иваном Бебеком. Ассистенты – Томислав Петрович и Миро Гргич. Дополнительные помощники – Анте Вучемилович и Горан Габрило. Роль четвертого судьи исполнит Горан Патаки.

Источник: УЕФА
Лига Европы Зенит АЗ Алкмаар Краснодар Ницца
Комментарии (2)
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Legioner-05
1474885832
Зенит и Краснодар должны победить!
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