Райола: «Ибрагимович сказал, что сломает мне ноги, если Погба не перейдет в «Манчестер Юнайтед»

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, заявил, что швед обещал сломать ему ноги, если бы трансфер полузащитник Поля Погба из «Ювентуса» в стан «красных дьяволов» не состоялся.

«Этим летом Ибрагимович сказал мне: «Не позволь Погба перейти куда-либо, кроме «Манчестер Юнайтед», или я сломаю тебе ноги. Но после перехода в английский клуб Поль никак не может найти себе лучшее место на поле», – сказал Райола.