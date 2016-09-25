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  • Райола: «Ибрагимович сказал, что сломает мне ноги, если Погба не перейдет в «Манчестер Юнайтед»

Райола: «Ибрагимович сказал, что сломает мне ноги, если Погба не перейдет в «Манчестер Юнайтед»

25 сентября 2016, 22:31
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Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, заявил, что швед обещал сломать ему ноги, если бы трансфер полузащитник Поля Погба из «Ювентуса» в стан «красных дьяволов» не состоялся.

«Этим летом Ибрагимович сказал мне: «Не позволь Погба перейти куда-либо, кроме «Манчестер Юнайтед», или я сломаю тебе ноги. Но после перехода в английский клуб Поль никак не может найти себе лучшее место на поле», – сказал Райола.

Источник: Football Italia
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ибрагимович Златан Погба Поль Райола Мино
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