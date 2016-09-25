Нобоа: «Вообще, это Лига чемпионов, здесь нет слабых команд»

Хавбек «Ростова» Кристиан Нобоа рассказал об ожиданиях от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с голландским «ПСВ».

«Игра с ПСВ предстоит очень тяжелая. У нас есть только три дня на восстановление и подготовку. Наш соперник — чемпион Нидерландов, у них в составе сильные игроки. Вообще, это Лига чемпионов, здесь нет слабых команд! Все игры будут трудными. Будем тщательно готовиться, надеюсь, порадуем наших болельщиков. Кого бы выделил из футболистов ПСВ? Сложно сказать вот так сходу. Я бы отметил Андреса Гуардадо, очень крепкий игрок», — сказал футболист.

Напомним, что встреча пройдет в Ростове-на-Дону 28 сентября.