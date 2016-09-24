Де Бур: «Нет желания говорить о скудетто, все и так в курсе, кто фаворит»

Главный тренер «Интера» Франк де Бур отметил, что несмотря на победу над «Ювентусом» (2:1) в матче четвертого тура Серии А, «бьянконери» сохраняют за собой статус фаворита в борьбе за чемпионский титул.

«Нет желания говорить о скудетто, потому что мы все и так в курсе, кто является фаворитом в борьбе за титул. Я имею ввиду «Ювентус». Наша цель – побеждать раз за разом, трудиться и получить результат, а не говорить о чемпионстве. В данный момент это было бы неправильно», – подчеркнул де Бур.