Дзагоев: «Минимальные победы ЦСКА – это не характер и класс, а чемпионский график»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев выразил надежду, что минимальные победы московского клуба над соперниками в рамках чемпионата России приведут армейцев к чемпионству. Отметим, что на данный момент армейцы занимают в турнирной таблице РФПЛ второе место.

– Победа над «Тереком» стала для армейцев первой крупной в сезоне, до этого налицо была другая тенденция: соперников обыгрывали с минимальным перевесом, причем каждый гол имел высокую очковую ценность.

– Можно сказать, к игре с «Тереком» мы уже набрали форму, отсюда и результат. Конечно, еще есть в чем прибавлять, я пока не могу сказать, что мы полностью играем в тот футбол, в который умеем. Надеюсь, это случится, когда мы окончательно доберем кондиции, то есть в самое ближайшее время. Но и сейчас готовность уже на уровне. Пока по-настоящему хорошую игру мы показали только с «Тереком» и с «Зенитом». Результат есть результат, я доволен, что мы взяли свои очки в Оренбурге, Екатеринбурге, Томске и Самаре. А вот качество футбола нужно улучшать.

– Что же тогда такое эти минимальные победы? Характер? Класс?

– Надеюсь, это чемпионский график (Улыбается). Мы всегда так идем.