Молодежное первенство. «Арсенал» уступил «Тереку», ЦСКА победил «Краснодар»

В поединках восьмого тура молодежного первенства «Арсенал» на своем поле уступил «Тереку», пропустив решающий гол в самом конце встречи, а ЦСКА также в родных стенах добился победы над «Краснодаром» благодаря мячам Тимура Пухова и Константина Кучаева.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 8-й тур

Арсенал (мол.) – Терек (мол.) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Изотов, 22; 1:1 – Бацуев, 60; 1:2 – Бацуев, 90.

Удаления: нет – Муслуев, 85.

ЦСКА (мол.) – Краснодар (мол.) – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Бутенко, 6; 1:1 – Пухов, 18; 2:1 – Кучаев, 32.