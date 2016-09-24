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    Прядкин снял свою кандидатуру в пользу Мутко

    Вице-президент РФС Сергей Прядкин выступил с заключительной речью перед процедурой голосования главы футбольного союза. Прядкин подверг жесточайшей критике программу развития футбола Валерия Газзаева.

    «За 15 лет уровень доходов вырос до 60 миллионов долларов. Не бывает так, в стране кризис, а футбол в шоколаде. Предложение Газзаева зарабатывать 200 миллионов долларов от телетрансляций? Нам требуются 13,5 миллионов подписчиков, готовых платить по тысяче рублей», – заявил Прядкин.

    В конце своей речи вице-президент РФС сообщил, что снимает свою кандидатуру в пользу Виталия Мутко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2016 11:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 24 сентября 2016, 14:50

      Чмо-пидр

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      maxzyan 24 сентября 2016, 12:28

      А говорил что он не в связке с Мутко, гад !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      Aleks-voland 24 сентября 2016, 11:46

      «За 15 лет уровень доходов вырос до 60 миллионов долларов." Я один не понимаю, откуда с такими доходами взялась задолженность у РФС

      0
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      Рейтинг: +13

      Aleks-voland 24 сентября 2016, 11:43

      началось. никто, наверное не сомневался, что останется только В. Г. Газзаев и Мутко. и все мы знаем кого выберут 26

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