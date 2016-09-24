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    Прядкин: «Летать в облаках не стоит, но сборная России должна выходить из группы на чемпионате мира-2018»

    Глава РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что сборная России на домашнем чемпионате мира должна ставить перед собой реальные цели.

    «Я – прагматик, потому считаю, цель должны быть одна – побеждать в каждом матче. А цели? Их надо ставить самые высокие. Вижу в товарищеских матчах настрой ребят, их желание. В том числе и у тех, кто пришел в сборную совсем недавно. Выигрывать необходимо, повторюсь, в каждой игре. В нашей стране проходит чемпиона мира -2018, ударить в грязь лицом никак нельзя. Летать в облаках не стоит, но из группы выходить надо. А дальше уже посмотрим», – заявил Прядкин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.09.2016 06:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 26 сентября 2016, 10:54

      Как же надоели эти прилипалы от власти, лишь бы прокукарекать, а там хоть не рассветай !!! Ничего путного не будет пока детский футбол не начать поднимать.

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 24 сентября 2016, 15:02

      Ну, допустим из группы их за уши вытянут.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 сентября 2016, 13:43

      Россия выйдет из группы, так же, как и ты вышел с выборов РФС!

      0
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      Рейтинг: +320

      T 72 24 сентября 2016, 10:56

      Они уже ясно дали понять,что не хрена нам не должны,суки

      1
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 24 сентября 2016, 10:21

      Сначала шампанское!!!!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 сентября 2016, 09:42

      Так цель и много целей? Проснись, Прядкин.

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      Рейтинг: +399

      kella 24 сентября 2016, 08:03

      Должны всем шампанского!

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