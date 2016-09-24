Прядкин: «Летать в облаках не стоит, но сборная России должна выходить из группы на чемпионате мира-2018»

Как же надоели эти прилипалы от власти, лишь бы прокукарекать, а там хоть не рассветай !!! Ничего путного не будет пока детский футбол не начать поднимать.
Глава РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что сборная России на домашнем чемпионате мира должна ставить перед собой реальные цели.
«Я – прагматик, потому считаю, цель должны быть одна – побеждать в каждом матче. А цели? Их надо ставить самые высокие. Вижу в товарищеских матчах настрой ребят, их желание. В том числе и у тех, кто пришел в сборную совсем недавно. Выигрывать необходимо, повторюсь, в каждой игре. В нашей стране проходит чемпиона мира -2018, ударить в грязь лицом никак нельзя. Летать в облаках не стоит, но из группы выходить надо. А дальше уже посмотрим», – заявил Прядкин.