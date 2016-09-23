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    Ахмедов: «Отставка Кононова? Если результата нет, то будь готов уйти»

    Полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов высказал мнение об отставке Олега Кононова с поста главного тренера команды.

    — Отставка Олега Кононова с поста главного тренера стала шоком для команды и для вас лично?

    — Это было действительно неожиданно. Но таково бремя любого тренера. От него ждут, чтобы команда показывала хорошую игру. В футболе главное — результат. И если его нет, то будь готов уйти.

    — Как Кононов попрощался с командой? Какие напутственные слова он вам сказал?

    — Он прибыл в расположение команды и лично поблагодарил всех за совместную работу. На прощание пожелал команде удачи.

    — Сложно ли приходится «Краснодару» в отсутствии Кононова?

    — Возможно, отставка тренера была единственным правильным решением, которое встряхнет команду, поможет ей оправиться после не совсем удачного старта чемпионата России и провести в целом хороший сезон. Смена тренера всегда положительно влияет на команду. И результат, как правило, не заставляет себя ждать. В трех последних матчах «Краснодар» одержал три победы.

    — Сильно ли поменялась игра команды и тренировочный процесс после назначения Игоря Шалимова и.о. главного тренера?

    — У Игоря Шалимова свое видение футбола. У него есть своя методика, поэтому некоторые изменения в тактике и тренировочном процессе все-таки присутствуют. Но «Краснодар» всегда играл в короткий и средний пас, и тренер уже дал нам понять, что мы будем придерживаться именно такой игры. В целом существенной разницы между схемами Олега Кононова и Игоря Шалимова нет.

    Источник: Известия

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    23.09.2016 19:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 сентября 2016, 01:17

      Увы, выигрывает команда, проигрывает тренер.

      0
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 23 сентября 2016, 22:04

      КОНОНОВ ХОРОШИЙ ТРЕНЕР, НО В КРАСНОДАРЕ ИСЧЕРПАЛ СЕБЯ

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 23 сентября 2016, 21:23

      О, это тот, кто раньше футболистом был?

      0
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      Рейтинг: +74

      koka7751 23 сентября 2016, 20:12

      Хан, а ты сам скоро уйдешь? Пора.

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