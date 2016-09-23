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    Канчельскис: «Фернандес – не Кафу. Есть футболисты сильнее него»

    Бывший защитник сборной России Андрей Канчельскис высказался по поводу получения российского гражданства защитника ЦСКА Марио Фернандеса. По мнению Канчельскиса, в России есть много игроков, которые не хуже натурализованного бразильца.

    «Считаю, что у нас есть защитники свои, не хуже Марио Фернандеса. Зачем его натурализовывать? Он, может быть, вообще играть не будет. Это все неправильно. Двигаемся не туда. Мутко надо чем-то выделиться, видимо. Вот он и выделяется. Хочет всех удивить? Что ж, это его право.

    Есть футболисты, которые могут сыграть не хуже Фернандеса. Смольников – добротный защитник, если будет правильно играть. В последней товарищеской встрече сборной вышел, например, Шишкин. Так что Марио Фернандес особо ничем от них не отличается. Если бы он был как Кафу, который выступал за сборную Бразилии, это одно дело. Гилерме натурализовали, хотя он стоять за сборную не будет. Надо же людям показать, что они работают. Только в каком направлении? Вот в чем вопрос. Зачем нужна вся эта натурализация? Мы говорим о прогрессе нашего футбола, о молодежи, а сами не даем ей развиваться. Давайте уже начнем реально действовать, а не говорить!», – заявил Канчельскис.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.09.2016 17:51
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +11

      Вагиз Алтматов 28 сентября 2016, 17:10

      Фернандес пашет, как настоящий конь, после него траву надо подсаживать. В РФПЛ однозначно лучший на своей позиции.

      0
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 26 сентября 2016, 17:20

      А кто у нас Кафу?

      -1
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 26 сентября 2016, 15:42

      да... смольников "супер защитник" половина голов на евро его.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 сентября 2016, 21:45

      Был бы Кафу, уже давно бы играл в сборной и хрен бы мы его взяли. Хотя сейчас Фернандес объективно мог бы попадать в состав сборной Бразилии, просто свезло что его не хотят брать. А что по делу, то натурализация это не выход, нужно школы развивать и инфраструктуру.

      -2
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      Рейтинг: +1126

      richi > ivanthebest 24 сентября 2016, 08:53

      Вместо Дани Алвеша?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +6304

      Добрый Бобер 23 сентября 2016, 21:40

      Из натурализованных, Фернадес, пожалуй, лучшие приобретение, но вообще слова " Гилерме натурализовали, хотя он стоять за сборную не будет. Надо же людям показать, что они работают" очень правильные. Отражают суть политики высшего руководства футбола - ПОКАЗУХА.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +100

      ROTOROVEC 23 сентября 2016, 21:21

      Фернандес : «Канчельскис- не Бубнов. Есть эксперты получше него»

      4
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      Рейтинг: +532

      Бан 23 сентября 2016, 20:50

      Несправедливо по отношению к Фернандесу. На сегодня у него конкурентов в России нет. Парень и бежит, и техничен, и головой нехило играет, прекрасно открывается на дальние передачи и работает в стенку. Кто из наших имеет такой ассортимент на таком уровне?
      Тем более под Черчесова, с его любовью к агрессивной игре, Фернандес самое то.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 23 сентября 2016, 20:30

      Не глупи андей -Фернандес лучше всей на своей позиции.Я говорю это не как болельщик ЦСКА-сам болею за Зенит!

      2
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      Рейтинг: +1191

      ttter 23 сентября 2016, 20:24

      Поддерживать лимит на легионеров и натурализовывать целую плеяду бразильцев какого-то полунемца это верх Лицемерия и Двойных стандартов

      1
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      Рейтинг: +40

      PESHES 23 сентября 2016, 19:59

      Это не объективно Смольников и Шишкин в разы слабее.

      6
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